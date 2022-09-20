Bolu Milli Eğitim Müdürlüğü’nden ‘okul müdüründen veliye dayak’ konulu haberlerle ilgili açıklama: İşlem başlatıldı

Bolu Milli Eğitim Müdürlüğü, okul müdürünün veliyi dövdüğüne dair iddialarla ilgili soruşturma yapılmak üzere işlem başlatıldığını açıkladı.

Fotoğraf: bolu.meb.gov.tr

Dün, yerel basında yer alan ‘okul müdüründen veliye dayak’ konulu haberle ilgili açıklama yapma gereği duyulduğunu bildirdi.

Açıklamada, Kanuni Anadolu Lisesi’nde İstiklal Marşı okunduktan sonra okul müdürünün kıyafetle ilgili öğrencilere uyarıda bulunduğu sırada dışarıdan okul bahçesine hakaret içerikli cümlelerle bir öğrenci velisinin girdiği aktarıldı ve şu ifadelere yer verildi:

“Bu esnada okul müdürü, hakaret içerikli cümlelerin okul bahçesinde söylenilmeyeceği hususunda veliyi uyarmış, devamında veli tarafından okul müdürünün eli tutulmuş, bunun üzerine veliyle okul müdürü arasında arbede yaşanmıştır. Konu hakkında inceleme/soruşturma yapılmak üzere işlem başlatılmıştır.”

Velinin, polis merkezine giderek şikayetçi olduğu belirtildi.