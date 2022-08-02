Bolu’da 28 işçi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu.

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Kent merkezinde bir fabrikada çalışan 28 işçi, karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle hastaneye gitti.

Bunun üzerine il Sağlık müdürlüğü ile il Tarım ve Orman müdürlüğü ekipleri, fabrikaya giderek incelemek üzere işçilerin yedikleri yemekten ve içtikleri sudan numune aldı.

Hastaneye başvuran 28 işçiden 26’sının tedavisi tamamlanırken, ikisinin tedavisi devam ediyor.

AA’nın aktardığına göre tedavisi süren iki işçinin sağlık durumu iyi.