Boğaziçi’nde ‘çadır’ davasına kamerayla tespit edilen öğrencileri de eklediler

Boğaziçi Üniversitesi protestolarında 22 Ekim 2021 tarihinde okulda açılan çadıra polisin müdahalesi etmesi sonucu gözaltına alınan 45 öğrencinin ‘2911 sayılı Kanuna muhalefet’ suçlamasıyla yargılandığı davanın ikinci duruşması bugün görüldü. Dava, 31 Mart 2023’e ertelendi.

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Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri, üniversiteye tepeden inme bir şekilde rektör atanan Melih Bulu ve sonrasında Naci İnci’yi protesto etmek için aylarca rektörlük binasının önünde ‘direniş çadırı’ açmıştı. 22 Ekim 2021’de, okulun özel güvenlik birimleri çadıra müdahale etmiş ve çadırı kaldırmıştı. Öğrenciler, yeniden çadır kurmak isteyince öğrenciler ve akademisyenlerle güvenlik görevlileri arasında arbede çıkmıştı. Güvenliğin müdahalesinden sonra kampüse çevik kuvvet polisi girmiş ve 45 öğrenciyi gözaltına almıştı.

Gözaltına alınan öğrenciler serbest bırakılmış ama haklarında dava açılmıştı. Davanın ilk duruşması 22 Nisan’da görülmüştü. İlk duruşmada öğrenciler, kendilerine uyarı yapılmadan gözaltına alındıklarını söylemişti. Başka bir öğrenci de, polisin geçiş için koridor açtığını ve bu koridordan geçenlerin gözaltına alınmayacağını söylediklerini ama buna rağmen darp edilerek gözaltına alındıklarını belirtmişti. Dava, bugüne ertelenmişti.

Davaya sonradan, o gün gözaltına alınmamasına rağmen, kamera görüntülerinden alanda olduğu tespit edilen kişiler de dahil edildi.

MLSA’nın aktardığına göre duruşma yine ertelendi. Mahkeme, avukatların beraat kararı verilmesi ve tutanak tanıklarının dinlenmemesi taleplerini reddetti. Savunması alınan öğrencilerin duruşmadan vareste tutulmasına karar veren mahkeme davayı 31 Mart 2023 tarihine erteledi.