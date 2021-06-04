Diken

Yaramazlara biraz batar!

Boğaziçi mezunları ne yapıyor? ‘Okulumuza giremiyoruz; Twitter’dan engelleniyoruz’

Boğaziçi Üniversitesi’nin Twitter’dan ‘mezunlarının başarıları’na dair yaptığı paylaşıma yorum yağdı.

Fotoğraf: Arşiv

Okulun internet sitesinde yer alan haberde, bazı mezunların şu an nerelerde çalıştıklarına dair bilgi verildi. Ancak haberin Twitter’da paylaşılması sonrası işler üniversite yönetiminin istediği gibi gitmedi.

Reklam

Çok sayıda mezun, okula bu yılın başında atanan ‘kayyım rektör’ Prof. Dr. Melih Bulu’yu eleştirirken, okuldaki uygulamalardan rahatsızlıklarını dile getirdi.

Mezunlardan bazılarının yorumları şöyle:

Üniversiteye Bulu’nun rektör atanmasının ardından öğrenciler eyleme başlamıştı. Birçok akademisyen ise her hafta rektörlük binasına sırtlarını dönerek tepkilerini dile getiriyor.

Reklam

Son olarak öğrencilere ve eylemlere en çok destek çıkan akademisyenlerden Feyzi Erçin’in ders vermesi rektörlük tarafından engellenmişti. Daha sonra Boğaziçili öğrenciler Erçin’e kampüs içine çadır kurarak destek vermek istemiş ancak polis tarafından engellenerek kampüs dışına çıkarılmıştı.

Boğaziçi, kurumsal hesabından öğrencisini engelledi: ‘Dramatik bir an’

SON HABERLER

Ağaç ve orman

Hep denir ya, “Çocukluk arkadaşınız olunca yıllar da geçse kaldığınız yerden devam ediyorsunuz sohbete…”, anlatayım….

Gezi’yi hatırla: İlk kez ne olduğumuzu gerçekten umursamadan bir araya geldik

Gezi sürecinde başta her şey o kadar güzeldi ve sonunda onurumuz öyle çiğnendi ki artık ondan daha sarsıcı bir deneyim yaşamayacağımızı bilmenin verdiği bir rahatlıkla sokağa çıkıyoruz. Gezi’yi bu yüzden seviyorum. Hem bu toplumun bütün bileşenleriyle ilk orada karşılaştım, hem de bu iktidardan yiyeceğim en sağlam tokadı orada yedim. Bu nedenle artık kaybedecek bir şeyim yok.

Başkanlık sisteminin karnesi: Faiz arttı, kur iki katına çıktı, enflasyon daha yüksek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 24 Haziran 2018’de başkanlık sisteminin anahtarını “Bu kardeşinize yetkiyi verin, ondan sonra faizle, şunla bunla nasıl uğraşılır göreceksiniz” sözleriyle aldı. Erdoğan’ın iki yıl 10 aylık başkanlık serüveninde bugün ne faiz ne de enflasyon o günkü seviyelerin altında. Dolar ve avro ise neredeyse iki katı fiyatta.