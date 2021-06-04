Boğaziçi mezunları ne yapıyor? ‘Okulumuza giremiyoruz; Twitter’dan engelleniyoruz’

Boğaziçi Üniversitesi’nin Twitter’dan ‘mezunlarının başarıları’na dair yaptığı paylaşıma yorum yağdı.
Okulun internet sitesinde yer alan haberde, bazı mezunların şu an nerelerde çalıştıklarına dair bilgi verildi. Ancak haberin Twitter’da paylaşılması sonrası işler üniversite yönetiminin istediği gibi gitmedi.
Çok sayıda mezun, okula bu yılın başında atanan ‘kayyım rektör’ Prof. Dr. Melih Bulu’yu eleştirirken, okuldaki uygulamalardan rahatsızlıklarını dile getirdi.
Mezunlardan bazılarının yorumları şöyle:
Üniversiteye Bulu’nun rektör atanmasının ardından öğrenciler eyleme başlamıştı. Birçok akademisyen ise her hafta rektörlük binasına sırtlarını dönerek tepkilerini dile getiriyor.
Son olarak öğrencilere ve eylemlere en çok destek çıkan akademisyenlerden Feyzi Erçin’in ders vermesi rektörlük tarafından engellenmişti. Daha sonra Boğaziçili öğrenciler Erçin’e kampüs içine çadır kurarak destek vermek istemiş ancak polis tarafından engellenerek kampüs dışına çıkarılmıştı.