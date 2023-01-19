Boğaziçi Fen Edebiyat Fakültesi dekanı akademisyenlerin çalışmasını izne bağladı

Boğaziçi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı, akademisyenlere gönderdiği notta, ‘mesai saatleri dışında ve hafta sonu çalışacak akademisyenlerden izin formu doldurmalarını’ istedi.

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Diken’in ulaştığı belgeye göre altında Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Boz’un imzasının bulunduğu 18 Ocak 2023 tarihli notta şunlar dendi: “Fakültemizin Kuzey ve Güney Kampüsteki binalarında Mesai Dışı/Hafta Sonu çalışma yapacak (proje-ofis çalışması, laboratuvar, konferans, seminer vs.)öğretim üye ve elemanları ile öğrencilerin (Akademik Personel gözetimi altında olmak koşuluyla) ekteki İzin Formunu doldurmaları gerekmektedir.”