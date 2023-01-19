Diken

Yaramazlara biraz batar!

Boğaziçi Fen Edebiyat Fakültesi dekanı akademisyenlerin çalışmasını izne bağladı

Boğaziçi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı, akademisyenlere gönderdiği notta, ‘mesai saatleri dışında ve hafta sonu çalışacak akademisyenlerden izin formu doldurmalarını’ istedi.

Fotoğraf: Facebook

Diken’in ulaştığı belgeye göre altında Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Boz’un imzasının bulunduğu 18 Ocak 2023 tarihli notta şunlar dendi: “Fakültemizin Kuzey ve Güney Kampüsteki binalarında Mesai Dışı/Hafta Sonu çalışma yapacak (proje-ofis çalışması, laboratuvar, konferans, seminer vs.)öğretim üye ve elemanları ile öğrencilerin (Akademik Personel gözetimi altında olmak koşuluyla) ekteki İzin Formunu doldurmaları gerekmektedir.”


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