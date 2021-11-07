Boğazda ‘milyonlarca dolarlık’ bekleyiş

İstanbul ve Çanakkale boğazlarında günlerdir etkisi gösteren sis nedeniyle geçiş yapmak isteyen yüzlerce yük gemisi uzun süre beklemek zorunda kaldı.

Boğaz girişlerinde gemi yığılmaları oluşurken gecikmenin zararının milyonlarca dolar olduğu tahmin ediliyor.

Fotoğraf: DHA

Sisin meydana gelmesiyle transit gemi trafiği yaklaşık 11 saat kapatılmıştı. Ortalama bir gemi boğazdan geçiş için 14 saat beklerken sis nedeniyle bu süre daha da uzadı.

DHA’nın haberine göre sevkiyatta yaşanan akşamalar nedeniyle dünya ticaretinde milyonlarca dolar zarar olduğu tahmin ediliyor.

Karadeniz’den ya da Marmara Denizi’nden gelerek boğazdan geçmek isteyen gemiler Marmara Denizi bölgesinde Ahırkapı açıklarından yoğunluk oluştururken Karadeniz tarafından gelen gemilerde Kumköy açıklarında yoğunluğa neden oldu.

İstanbul Boğazı girişlerinde geçiş için bekleyen yüzlerce gemi havadan görüntülenirken gemi radar sisteminde de boğazların giriş çıkışlarında geçiş için bekleyen çok sayıda geminin olduğu gözlendi.