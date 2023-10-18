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Yaramazlara biraz batar!

Bodrum’da su kıtlığı: Evlere tankerlerle su taşınıyor

Muğla’nın Bodrum ilçesinde belediye su kıtlığı nedeniyle evlere tankerlerle su sağlıyor.

Fotoğraf: AA

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, yazılı açıklamasında Bodrum’a su sağlayan barajların da kapatılmasıyla ilçede son günlerde su sıkıntısı olduğunu söyledi.


Aras, Bodrum’daki muhtelif su kuyularından temin ettikleri suları vatandaşlara ulaştırmak için ‘çaba gösterdiklerini’ söyledi.

Aras, Bodrum Belediyesi Çağrı Merkezi’nde alınan taleplerin ilgili müdürlükçe kayda alındığını, vatandaşların hanelerine sırasıyla su takviyesi edildiğini aktararak “Toplam yedi araçla su takviyesi hizmetlerimize planlı olarak devam edeceğiz” dedi.

Ağustos-ekim arasında Bodrum’un birçok mahallesindeki 915 haneye tankerlerle 2 bin 432 ton su verildiği bildirildi.

Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Baki Ülgen de Bodrum’da su ihtiyacını karşılayan Mumcular ve Geyik barajlarında su miktarının dip seviyeye düşmesi nedeniyle yer altı su kaynakları için yeni sondaj kuyularının açılacağını bildirmişti.

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