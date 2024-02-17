BM’den Gazze için kıtlık uyarısı

Birleşmiş Milletler (BM) İsrail’in aylardır saldırıları altında bulunan Gazze’nin kuzeyindeki Filistinlilerin kıtlığın eşiğinde olduğunu duyurdu.

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İsrail 7 Ekim 2023’ten beri yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze’ye hava, kara ve denizden saldırılarını sürdürüyor.

Saldırılar nedeniyle bugüne kadar çoğu kadın ve çocuk 28 bin 858 Filistinli öldürüldü, 68 bin 677 Filistinli yaralandı.

Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı’nın (UNRWA) X hesabından bölgedeki kritik duruma ilişkin bilgi verildi.

Paylaşımda Gazze’nin kuzeyindeki insanların kıtlığın eşiğinde olduğu ve Gazze’de sığınılacak bir yer olmadığının da altı çizildi.