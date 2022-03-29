BM: Ukrayna’da en az 1179 sivil öldü, 1860 sivil yaralandı

Birleşmiş Milletler (BM) Rusya’nın işgal ettiği Ukrayna’da en az 1179 sivilin öldüğünü, 1860 sivilin yaralandığını, 3 milyon 901 bin 713 mültecinin komşu ülkelere geçtiğini açıkladı.

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Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nce (BMMYK), 24 Şubat-28 Mart’taki sivil ölü ve yaralı sayısının tespit edilenden çok daha yüksek olabileceği vurgulandı. Sivil kayıpların çoğunun, ağır topçu ve çok namlulu roketatar sistemlerinden yapılan bombardımanlar ve hava saldırıları dahil olmak üzere geniş bir etki alanına sahip patlayıcı silahların kullanılmasından kaynaklandığı ifade edildi.

Sivil kayıpların 143’ü çocuk

Ukraynalı yetkililerse dün, 143 çocuğun öldüğünü, 216 çocuğun yaralandığı bildirilmişti.

Ukrayna’yı terk edenlerin gittiği ülkeler ve sayıları şöyle: Polonya’ya (2 milyon 314 bin 623), Romanya’ya (602 bin 461), Moldova’ya (385 bin 222), Macaristan’a (359 bin 197) ve Slovakya’ya (278 bin 238) mülteci gitti.

Ukrayna’dan komşu ülkelere giden mültecilerin yüz binlercesinin buradan diğer Avrupa ülkelerine geçtiği biliniyor.

Donetsk ve Luhansk bölgelerinden 21-23 Şubat’ta 113 bin kişi Rusya’ya geçmişti.

BM’ye bağlı Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Ukrayna içinde de 6,5 milyon sivilin yerinden edildiğini, böylelikle komşu ülkelere geçen mültecilerle birlikte evini terk eden Ukraynalıların toplam sayısının 10 milyona ulaştığını bildirmişti.