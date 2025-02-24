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Yaramazlara biraz batar!

BM, Rusya'nın Ukrayna'dan çekilmesini talep eden tasarıyı onayladı: ABD'den ret

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, tüm Rus birliklerinin Ukrayna’dan derhal çekilmesini talep eden karar tasarısını kabul etti. ABD ret oyu verdi.

Fotoğraflar: AA

Ukrayna-Rusya Savaşı’nın üçüncü yılı geride kalırken BM Genel Kurulu, Ukrayna’nın hazırladığı tasarıyı oyladı.


Avrupa Birliği (AB) ülkeleri tarafından da desteklenen karar tasarısı 18 ‘hayır’ oyuna karşılık 93 ‘evet’le kabul edildi.

Oylamada 65 ülke çekimser kaldı.

ABD ve Rusya tasarıya ‘hayır’ oyu verirken Türkiye ‘evet’ diyen ülkeler arasında yer aldı.

Kabul edilen kararda, Rus işgalinin, Ukrayna dışındaki diğer bölgeler ve küresel istikrar için de ‘yıkıcı ve uzun süreli sonuçlar doğurmaya devam ettiği’ belirtildi.

Genel Kurul’da alınan kararların yasal bağlayıcılığı bulunmuyor.

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