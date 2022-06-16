BM raporu: Türkiye, en çok mülteci barındıran ülke

Birleşmiş Milletler (BM), raporuna göre Türkiye 3,8 milyon mülteciyle dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülke.

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BM Mülteciler Yüksek Komiserliği, Küresel Eğlimler Raporu’nu yayımlandı.

2021’in sonunda, savaş, şiddet, zulüm ve insan hakları ihlalleri nedeniyle yerinden edilenlerin sayısının bir yıl öncesine göre yüzde 8 artarak 89,3 milyona ulaştığına dikkat çekilen raporda, bunun 10 yıl öncesine göre iki kattan fazla artış anlamına geldiği vurgulandı.

Raporda, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana en hızlı ve en büyük zorla yerinden edilme krizlerinden birine neden olduğunun altı çizildi, 2022’de Afrika’dan Afganistan’a kadar yerinden edilenlerin sayısının ‘dramatik dönüm noktası olan’ 100 milyonun üzerine çıktığı belirtildi.

BM yüksek komiseri: AB, mülteci ayırıyor

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, rapora ilişkin BM Cenevre Ofisi’nde düzenlediği basın toplantısında, Rusya-Ukrayna savaşının körüklediği bir gıda güvenliği krizinin daha fazla insanı yoksul ülkelerdeki evlerini terk etmeye zorlayarak küresel yerinden edilme oranlarını daha da yükselteceği konusunda uyardı.

Avrupa Birliği’nin (AB) Ukrayna’daki mülteci kriziyle dünyadaki benzer krizlere yaklaşımının eşitsiz olduğunu vurgulayan Grandi, buna örnek olarak da AB ülkelerinin Akdeniz’de göçmen gruplarını kabul etmemede ‘birbiriyle yarıştığını’ fakat Ukraynalı mültecileri ise cömertçe karşıladığını ifade etti.

Düşük ve orta gelirli ülkeler yüzde 83’ünün ev sahibi

Mayıs 2022’ye kadar dünya çapında 100 milyondan fazla insanın zulüm, çatışma, şiddet, insan hakları ihlalleri veya kamu düzenini ciddi şekilde bozan olaylar nedeniyle zorla yerinden edildiği paylaşılan raporda, ayrıca düşük ve orta gelirli ülkelerin 2021’in sonunda dünyadaki mültecilerin yüzde 83’üne ev sahipliği yaptığı bilgisi paylaşıldı.

Türkiye’nin 3,8 milyon mülteciyle dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yaptığı belirtilen raporda, Pakistan’da 1,5 milyon, Uganda’da 1,5 milyon, Almanya’da 1,3 milyon mülteci, Kolombiya’da ise yurt dışına kaçan 1,8 milyon Venezuelalı olduğu kaydedildi.