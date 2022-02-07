BM raporu: Kuzey Kore, siber saldırılarda elde ettiği kripto paralarla füze programını finanse ediyor

Birleşmiş Milletler (BM) için rapor hazırlayan uzmanlar, Kuzey Kore’nin siber saldırılar düzenleyerek milyonlarca dolar değerinde kripto para çaldığını ve bunları ülkenin füze programını finanse etmek için kullandığını belirledi.

Fotoğraf: Reuters

Geçen cuma günü BM’nin yaptırımlar komitesine teslim edilen rapora göre siber saldırılarda Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya’daki en az üç kripto para borsası hedef alındı. Pyongyang yönetimi, 2020’den 2021’in ortalarına kadar 50 milyon dolardan yüksek değerde dijital varlık elde etti. Bu varlıklar ülkenin nükleer ve balistik füze programının ‘önemli gelir kaynaklarını’ oluşturdu.

Raporda, ayrıca, ‘ülke halkının durumunun kötüye gidişinin sürdüğü’, bunun pandemi sürecinde sınırların tamamen kapanmasından kaynaklandığı belirtildi.

2019 yılında hazırlanan bir BM raporunda da Kuzey Korenin ‘sofistike siber saldırıları kullanarak’ kitle imha silahı programı için 2 milyar dolar elde ettiği bilgisi paylaşılmıştı.

Birleşmiş Milletler (BM) kararları, Kuzey Kore’nin balistik ve nükleer füze denemeleri yapmasını yasaklıyor. Ancak lideri Kim Jong-un’un ‘ülkesinin savunmasını güçlendirme konusunda ısrarcı olduğunu’ ifade ettiği Kuzey Kore bu yasağı sıklıkla deliyor. Bu nedenle BM, ülkeye yaptırım uyguluyor.