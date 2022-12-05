BM: Her beş kişiden en az biri iş yerinde şiddet ve tacize maruz kalıyor

Birleşmiş Milletler Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), dünya genelinde her beş kişiden en az birinin iş yerlerinde şiddet ve tacize maruz kaldığını açıkladı.

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ILO’nun hazırladığı ‘Çalışma Yaşamında Şiddet ve Taciz Deneyimleri: İlk Küresel Araştırma’ başlıklı rapor için 121 ülkeden 15 yaş üstü 75 bin civarında çalışanla görüşüldü. İş ortamında kötü muameleye uğrayanların yaş, cinsiyet ve bölgelere göre istatistikleri paylaşıldı.

AA’nın haberine göre raporda, çalışanlardan her beş kişiden en az birinin (yaklaşık yüzde 23), iş yerinde fiziksel, psikolojik ve cinsel şiddet veya tacize uğradığı kaydedildi.

Mülakata katılan erkek ve kadın çalışanların yüzde 17,9’u psikolojik şiddet ve tacize maruz kaldı.

Çalışanların yüzde 8,5’i fiziksel şiddet ve tacize maruz kalırken, erkek çalışanlar bu durumu daha fazla yaşadı. Raporda görüşü alınan çalışanların yüzde 6,3’ü, özellikle kadınlar cinsel şiddet ve tacize maruz kaldı.

ABD ilk sırada

İş yerinde şiddet ve taciz olayları en fazla ABD’de görülürken ikinci sırada Afrika yer aldı.

Raporda görüşlerine yer verilen ILO Yönetim, Haklar ve Diyalog Genel Direktör Asistanı Manuela Tomei, “İnsanların çalıştıkları yerde bir değil birden fazla kez şiddet ve tacize uğradığını bilmek çok acı verici. Ülkeler arasında psikolojik şiddet ve taciz en yaygın olanı ve özellikle kadınlar cinsel şiddete maruz kalıyor.”