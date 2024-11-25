BM: Güvenli ve düzenli göç yollarına ihtiyaç var

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü (IOM), eşi benzeri görülmemiş düzeyde zorunlu göçle karşı karşıya olunduğunu bildirdi. Örgüte göre güvenli ve düzenli göç yollarına acilen ihtiyaç var.

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IOM açıklamasında bu yıl Uluslararası Göç Diyaloğu’nun ikinci oturumunun düzenli göç yollarına yönelik dengeli bir yaklaşımı ele almak üzere toplanacağı duyurdu.

Bu yıl başındaki New York’taki ilk oturumda düzenli yolları geliştirmek için kritik öneme sahip dört temel madde belirlendiği açıklandı:

Güçlü çok taraflı ortaklıklar kurmak

Toplulukları ve yerel yetkilileri dahil etmek

Göçmen ve diaspora seslerini yükseltmek

Göçmenlere bilgi ve kaynaklar sağlamak için inovasyon ve teknolojiden yararlanmak

İkinci oturumun ‘Düzenli Göç Yollarında Dengeyi Bulma Çözümleri: Sürdürülebilir Kalkınma ve Yeşil Geçişleri Teşvik Etmek’ temasıyla ve ilk oturumda belirlenen temelle yapılacağı belirtildi.

‘Düzenli göç yollarına duyulan ihtiyaç hiç bu kadar acil olmamıştı’

Örgütün açıklamasında öne çıkan başlıklar şöyle:

“Eşi benzeri görülmemiş düzeyde zorunlu göç, iklim kaynaklı yerinden edilme ve derinleşen ekonomik eşitsizliklerle karşı karşıya olan bir dünyada güvenli, düzenli göç yollarına duyulan ihtiyaç hiç bu kadar acil olmamıştı.

Göçmenlerin ve sağlam göç sistemlerinin korunmasında insan ticareti ve göçmen kaçakçılığına karşı dengeli bir yaklaşımın sağlanması, göçün getirdiği faydaların korunması için kritik öneme sahip.”

‘Milyonlarca insan, sınırlı ve genellikle riskli göç seçenekleriyle karşı karşıya’

Açıklamada görüşlerine yer verilen IOM Genel Direktörü Amy Pope da şunları söyledi:

* Çatışmalar, iklim etkileri ve iş gücü eksikliği, milyonlarca insanı sınırlı ve genellikle riskli göç seçenekleriyle baş başa bırakarak küresel hareketlilik modellerini yeniden şekillendiriyor.

* Bu diyalog, iyi yönetilen göçün nasıl iyi bir güç olarak hizmet edebileceğini, dayanıklılığı, refahı ve uyumu teşvik edebileceğini vurguluyor.