BM: Gazze’ye artık insani yardım sağlayamıyoruz

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu’daki Filistin Mültecilerine Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, Gazze’ye artık insani yardım sağlayamadıklarını bildirdi.

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Lazzarini, düzenlediği basın toplantısında İsrail’in, 8 Ekim’de Gazze’de su, elektrik, gıda ve diğer temel hizmetleri kesme kararının ardından meydana gelenlere ilişkin konuştu.

Gazze’de su, elektrik ve yakıt olmadığını söyleyen Lazzarini, “UNRWA’dan meslektaşlarım artık Gazze’dekilere insani yardım sağlayamıyor” dedi.

Lazzarini, “Okullarımıza ve diğer UNRWA tesislerine sığınmak isteyen insanların sayısı çok fazla ve artık bunlarla başa çıkabilecek kapasitemiz yok” diye konuştu.

Genel Komiser Lazzarini, yakında bölgede yiyecek ve ilaç da kalmayacağını düşündüğünü söyledi.

Savaştan önce de Gazze’nin 16 yıldır abluka altında olduğunu ve nüfusun yüzde 60’tan fazlasının uluslararası gıda yardımına muhtaç olduğunu vurgulayan Lazzarini, “Gazze boğuluyor ve dünya insanlığını kaybetmiş gibi görünüyor” ifadelerini kullandı.

Lazzarini, “Gazze’ye şimdi malzeme tedarik edilmezse UNRWA ve yardım çalışanları insani yardım operasyonlarına devam edemeyecek” diyerek tüm tarafları insani yardım koridoru açmaya çağırdı.

Ne olmuştu?

Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin Kassam Tugayları 7 Ekim sabahı İsrail’e ‘Aksa Tufanı‘ adlı kapsamlı saldırı başlatmıştı. Gazze’den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar yerleşim yerlerine girmişti. Bunun üzerine İsrail Gazze Şeridi’ni bombalamaya başlamıştı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, “Savaştayız” demişti. Devam eden savaşta iki taraftan da siviller çatışmanın hedefi olmaya devam ediyor.

Gazze’den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin öldüğü, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in saldırılarında Gazze’de 2 bin 750 kişinin öldüğünü, 9 bin 700 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Batı Şeria’da da İsrail güçlerinin saldırılarında 58 Filistinli’nin öldüğü, yaklaşık 1250 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail’in saldırılarında ayrıca Gazze’de dokuz, Lübnan’da bir gazeteci yaşamını yitirmişti