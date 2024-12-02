Bloomberg anketine göre tüketici güveni, yılın en yüksek seviyesinde

‘Bloomberg HT Tüketici Güven Endeksi’ kasımda bir önceki aya göre yüzde 4,85 oranında artarak 71,99 oldu. Endeks bu yılın en yüksek seviyesini gördü.

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Bloomberg‘ün aktardığına göre tüketicinin kişisel mevcut durum algısı ve gelecek 12 aya ilişkin beklentileri gerilerken Türk ekonomisinin gelecek 12 ayı ve tüketim eğiliminde iyileşme bekleniyor.

Tüketim eğilimindeki yükselme, tüketici güvenindeki artışın temel nedeni.

Bu çerçevede, ‘Bloomberg HT Tüketici Beklenti Endeksi’ bir önceki aya göre yüzde 2,78 artarak 65,34’e yükseldi.

İçinde bulunduğumuz dönemin dayanıklı tüketim malları ile otomobil ve konut alımı için uygunluğunu ölçen ‘Bloomberg HT Tüketim Eğilimi Endeksi’ de yüzde 14,79 artarak 83,45 oldu.