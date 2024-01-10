Blinken İsrail’e iki devletli çözümün ‘gerekliliğini’ anlattı

İsrail basını, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’in İsrailli yetkililere iki devletli çözümün gerekliliğini anlattığını bildirdi.

Fotoğraf: Arşiv. (AA)

Tel Aviv’e giden Blinken, Savaş Kabinesi toplantısına katıldı.

AA’nın İsrail Kanal 13 televizyonundan aktardığına göre Blinken toplantıda ABD’nin iki devletli çözümünü uygulama talebini iletti.

Blinken’in bakanlara, “Sizin istekleriniz olduğu gibi Filistinlilerin de istekleri var. Bunu kabul etmelisiniz” dediği kaydedildi.

Buna karşılık olarak da İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer’in, Batı Şeria’daki Filistinlilerin yüzde 85’inin Hamas’ın 7 Ekim’de düzenlediği saldırıyı desteklediğini söylediği belirtildi.

Habere göre, İsrailli üst düzey yetkililer, Blinken’in, “İki devletli çözüm bir vizyon olarak sunulmazsa İsrail, siyasi olarak ilerlemeyecek. (Normalleşme meselesinde) Suudi Arabistan’la bile” şeklinde mesaj verdiğini aktardı.

Blinken’in İsrail Savaş Kabinesi’ndeki bakanlara ayrıca “Hamas’ı tamamen ortadan kaldırmak imkansız” dediği ifade edildi.

Orta Doğu turu kapsamında Türkiye, Ürdün, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, İsrail ve işgal altındaki Batı Şeria ile Bahreyn’e giden Blinken’in, Mısır’ı da ziyaret etmesi bekleniyor.