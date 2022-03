‘Black Panther’ın yönetmeni banka soyguncusu sanılarak gözaltına alınmış

Süper kahraman filmi ‘Black Panther‘ın yönetmeni Ryan Coogler’ın banka soyguncusu zannedilerek gözaltına alındığı ortaya çıktı.

Fotoğraf: Reuters

Ocakta yaşandığı belirtilen ve ilk olarak TMZ’nin yazdığı olayı yönetmen Variety’ye doğruladı.

Buna göre şu an ABD’nin Atlanta kentinde serinin devam filmi ‘Black Panther: Wakanda Forever’ı çeken yönetmen Bank Of America şubesine giderek hesabından para çekmek istedi. Veznedara “Hesabımdan 12 bin dolar çekmek istiyorum. Lütfen parayı başka bir yerde sayın. İhtiyatlı davranmak isterim” yazılı bir not verdi.

Kendisi de siyah olan hamile veznedar güvenliğinden endişe ederek alarmı devreye soktu. İhbar üzerine gelen polis yönetmeni kelepçeleyip kısa süre gözaltında tuttu.

Coogler polise verdiği ifadede ailesine bakan sağlık çalışanına ödeme yapmak için para çektiğini, miktarın fazla olması nedeniyle de tedbirli davranmak istediğini anlattı. Ardından durumun anlaşılmasıyla serbest bırakıldı.

Banka sözcüsü olaydan büyük üzüntü duyduklarını ve yönetmenden özür dilediklerini belirtti. Coogler ise böyle bir olayın asla yaşanmaması gerektiğini ama bankanın konuyu kendisini tatmin edecek şekilde ele aldığını ve çözdüklerini ifade etti.