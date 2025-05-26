Bitlis balı dünya turunda: Paris'te de 'Altın Bal' ödülü

Bitlis balı, Fransa’nın başkenti Paris’te Uluslararası Bal Yarışması’nda da ‘Altın Bal’ ödülüyle döndü.

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Geçen yıl Paris’teki yarışmada birincilik ödülünü alan Bitlisli arıcı Serdar Naci Ersan, kentin zengin bitki örtüsüne sahip yaylalarında ürettiği balla bu sene de yarışmaya başvurdu.

Laboratuvarlardaki analiz ve testlerde prolin, polen ve diaztas değerleri normalin üzerine çıkan Bitlis balı ‘Altın Bal’ ödülü kazandı.

‘Diğer balların önüne geçiyor’

Ersan söz konusu balı rakımı 2 bin 500’ün üzerinde olan yaylalarda ürettiklerini anlattı:

“Türkiye bal konusunda zengin bitki örtüsü ve uygun iklim koşulları sayesinde dünyanın önde gelen ülkelerinden biri. Ülkemizde ve özellikle Doğu Anadolu’da üretilen ballar endemik ve tıbbi bitki çeşitliliğiyle dünyada eşi benzeri olmayan özelliklerdedir.

Yüzlerce çeşit bitkinin bulunduğu yüksek rakımlı yaylalarda bal üretimi yapıyoruz. Bu özelliklerin hepsi toplandığında Bitlis balı diğer balların önüne geçiyor. Bu yıl da ülkemizi ve ilimizi temsil etme amacıyla katıldığımız Paris Uluslararası Bal Yarışması’ndan ‘Altın Bal’ ödülüyle döndük.

‘Avrupa’ya ihraç ediyoruz’

Aldığımız bu kalite ödülleri, ürettiğimiz ürünlerin kalite garantisi ve gayretlerimizin takdiri göstergesindedir. Ürettiğimiz yüksek katma değerli ürünümüzü ilimiz adına Avrupa’ya ihraç ediyoruz. İlimizde üretilen bu eşsiz ürünlerin artık Avrupa ülkelerinde tedariki sağlanacaktır.

Mağazalarda da yerini alacak

Prestijli satış mağazalarının raflarında yerini alacaktır. Yaptığımız ihracat ülkemize ve ilimize ekonomik açıdan katkı sunacağı için mutluyuz.”

Bitlis balı 2023’te de Londra’da ‘Altın Bal’ ödülü almıştı.