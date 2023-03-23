Bitcoin, Fed’in faiz kararından sonra sert düştü

Kripto para birimi Bitcoin, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararından sonra yüzde 6,30 değer kaybetti.

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Fed, dün faizleri 25 baz puan artırdı. Yüzde 4,75-5 seviyesine gelen faiz son 16 yılın zirvesinde.

Fed’in kararından sonra Bitcoin sert düştü.

Google Finance verilerine göre faiz kararından önce 28 bin 500 dolar seviyesinde olan Bitcoin, kararla birlikte 26 bin 700 dolar seviyesine düştü. Böylelikle Bitcoin yüzde 6,30 değer kaybetti.

Bitcoin şu an 27 bin 400 dolar seviyesinde seyrediyor.

12 Kasım 2021’de 64 bin 400 dolara ulaşarak zirve yapan Bitcoin, bu seviyeden sonra düşüşe geçmişti. Aralıklarla yükselse de Kasım 2022’de 16 bin doların altına gerilemiş, uzun süre 20 bin doların altında seyretmişti.

2023’ün başından beri de inişli çıkışlı olsa da 20 bin doların üstünde seyrediyor.

Bitcoin, beş gün önce bir günde yaklaşık yüzde 10 değer kazanmıştı. Bitcoin, dokuz gün önce enflasyon verilerinin açıklanmasıyla yarım saatte yüzde 7 yükselmişti.