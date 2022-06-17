Bisikletle dünya turunda Konya molası

Arjantinli çift ve köpekleri Piri üç yıldır bisikletle dünyayı dolaşıyor, günde 50 kilometre bisiklet sürüyorlar.

Mühendis Leonardo Santi, fotoğrafçı Carla Vales ve köpekleri Piri. Fotoğraf: AA

Gıda mühendisi Leonardo Santi ile fotoğrafçı Carla Vales, 2019’da Arjantin’den başladıkları bisiklet turunda Konya’ya geldi.

AA’nın haberine göre bu yolculukta onlara eşlik eden Piri adlı köpekleriyle Beyşehir’de mola veren üçlü, ilçedeki Bisiklet Topluluğu’nu ziyaret etti, göl kıyısında dinlendi.

Üç yıldır sürdürdükleri bisiklet turunu bu yıl bitireceklerini söyleyen Santi ve Vales, olağan dışı bir durum olmazsa günde sekiz saat pedal çevirip yaklaşık 50 kilometre yol alıyor.

Bir sonraki durakları Salda Gölü ve Pamukkale.