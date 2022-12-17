Birleşmiş Milletler’den Elon Musk’a ‘Twitter’ uyarısı: Endişeler devam ediyor

Twitter’ın yeni sahibi Elon Musk, kendisiyle ilgili haber yapan gazetecilerin hesabını askıya almış, sonrasında yeniden aktifleştirmişti. Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, hesapların aktifleştirilmesinin önemli bir gelişme olduğunu belirtirken endişelerinin devam ettiğini söyledi.

Elon Musk. Fotoğraf: Reuters

Twitter dün, Elon Musk ile ilgili haberler yapan bazı gazetecilerin hesaplarını aniden askıya almıştı. Musk, ‘konumunu paylaştığı’ gerekçesiyle hesapların askıya alındığını açıklamıştı. Musk, geçen günlerde, uçağının konumunu açık kaynaklardaki verilere dayanarak paylaşan ‘ElonJet’ isimli hesabı da askıya almıştı.

Hesabı askıya alınan gazeteciler, Musk’ın konumunu paylaşmamakla beraber ‘ElonJet’ hesabının askıya alınması dahil Musk ve Twitter’ın yeni politikalarıyla ilgili haberler yapıyordu. Bu haberlerin önemli bir kısmı eleştireldi.

Musk, hesapların askıya alınmasından sonra anket açtı. Elon Musk, anket sonucuna göre hesapların yeniden aktifleştirileceğini duyurdu.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, hesapların yeniden aktifleştirilmesinin önemli bir gelişme olduğunu söyledi. Türk, buna rağmen endişelerinin olduğunu dile getirdi.

Türk, şunları dedi: “Gazetecilerin hesaplarının aktifleştirilmesi iyi haber ancak ciddi endişeler devam ediyor. Twitter’ın insan haklarına saygı gösterme sorumluluğu var. Elon Musk, ifade özgürlüğü de dahil olmak üzere haklara saygı duyan, halka açık politikalara dayalı karar vermeyi taahhüt etmeli.”