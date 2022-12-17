Elon Musk, askıya aldığı gazeteci hesaplarını yeniden aktifleştirecek

Twitter’ın yeni sahibi Elon Musk, askıya aldığı gazetecilere ait hesapların yeniden aktifleştirileceğini duyurdu.

Elon Musk. Fotoğraf: Reuters

Twitter dün, Elon Musk ile ilgili haberler yapan bazı gazetecilerin hesaplarını aniden askıya almıştı. Musk, ‘konumunu paylaştığı’ gerekçesiyle hesapların askıya alındığını açıklamıştı. Musk, geçtiğimiz günlerde, uçağının konumunu açık kaynaklardaki verilere dayanarak paylaşan ‘ElonJet’ isimli hesabı da askıya almıştı.

Hesabı askıya alınan gazeteciler, Musk’ın konumunu paylaşmamakla beraber ‘ElonJet’ hesabının askıya alınması dahil Musk ve Twitter’ın yeni politikaları ile ilgili haberler yapıyordu. Bu haberlerin önemli bir kısmı eleştireldi.

Musk, hesapların askıya alınmasından sonra anket açtı. Elon Musk, anket sonucuna göre hesapların yeniden aktifleştirileceğini duyurdu.