Twitter, Musk hakkında haber yapan gazetecilerin hesaplarını askıya aldı

Twitter, şirketin sahibi Elon Musk ile ilgili haberler yapan bazı gazetecilerin hesaplarını aniden askıya aldı.

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Hesapları askıya alınan muhabirler arasında CNN’den Donie O’Sullivan, New York Times’tan Ryan Mac, Washington Post’tan Drew Harwell, Intercept’ten Micah Lee ve gazeteci Aaron Rupar var.

Bir Twitter yetkilisi, teknoloji sitesi The Verge’e yasağın Musk’ın konum verilerinin paylaşılmasıyla ilgili olduğunu söyledi.

Hesabı askıya alınanlar arasında Musk’ı ve şirketlerini araştıran haberler yapan bazı gazeteciler de var. Twitter ayrıca, Twitter’a rakip olarak görülen Mastodon’un hesabını da askıya aldı.

The New York Times, gelişmeyi ‘şüpheli ve talihsiz’ olarak nitelendirdi.

Twitter’dan açıklamaya isteyen CNN yetkilileriyse ”İlişkimiz bu cevaba göre yeniden değerlendirilecek’‘ dedi.

Elon Musk, ‘birisinin konumunu izinsiz paylaşmanın’ Twitter kurallarını ihlal ettiğini ve hesapların bu nedenle askıya alındığını belirtirken hesabı askıya alınan gazeteciler konum verisi paylaşmadı.

Twitter, geçtiğimiz günlerde Elon Musk’ın uçağının konumunu açık kaynaklardaki bilgilere göre paylaşan ‘ElonJet’ hesabını askıya almıştı. Bu durumu haberleştiren gazetecilerden de hesabı askıya alınanlar var.

Musk’tan yeni anket

Musk, hesabı askıya alınan gazetecilerinin hesaplarının yeniden aktifleştirilmesiyle ilgili bir anket düzenledi. Anketi kısa sürede “Çok fazla seçenek var. Anketi yeniden yapacağım” diyerek sonlandırmıştı. Anketin sonuçlarına göre çoğunluk “Hesabı askıya alınan gazeteciler geri gelsin” demişti.

Musk hemen sonra iki seçenekli yeni anket açtı. Burada da çoğunluk hesapların yeniden aktifleştirilmesini savunuyor.

Musk, daha önce de Trump’ın hesabıyla ilgili anket düzenlemiş ve çıkan sonuca göre hesabı yeniden aktifleştirmişti.