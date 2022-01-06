Birinci Dünya Savaşı’nda yaralanan askerlerin çizim ve şiirlerinin yer aldığı defter 106 yıl sonra bulundu

Birinci Dünya Savaşı sırasında yaralanan Britanyalı askerlerle ilgilenen bir hemşirenin, onlara yaptırdığı çizim, karikatürleri ve yazdırdığı şiir ve yazıları içeren defter 106 yıl sonra bulundu.

Fotoğraflar: C&T Auctions

Helen Dryerre, askerlere hasta yataklarında siyah deri kapağı olan defteri vererek içlerinden geleni sayfalara dökmelerini istedi.

Onu resmeden de oldu, ailelerine özlem ve vatan sevgisi temalı duygusal şiir yazan da. Bir asker, ‘evlerdeki şöminelerin yanmasını devam etmesini’ istediğini ifade ederek sevdikleriyle şömine başında oturmayı özlediğini anlattı resminde. Bir diğeri, bir denizciyi ve bir kadını resmederek, “Hepimiz Lizzie’yi seviyoruz… herkes Jack’i seviyor” yazdı.

Dryerre, defterde sayfası olan üç askerin iyileştikten sonra cepheye döndüklerini ve 3 Ekim 1915’te öldüklerini not düştü.

1915-1916’da doldurulan 50 sayfalık defter ülkenin güneyindeki, sahiplerinin hayatını kaybettiği bir evde bulundu.

‘C&T Auctions’ adlı müzayede evi tarafından 19 Ocak’ta, Kent’te açık artırmaya çıkarılacak defterin 300 sterline (5 bin 587 lira) alıcı bulması bekleniyor.

Müzayede evinin eksperlerinden Tim Harper, son kaydın yapıldığı 1916’dan 106 yıl sonra bulunan defteri ‘sıradışı bir parça’ diye niteledi.