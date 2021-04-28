BirGün editörüne ‘wushu’ davası

Türkiye Wushu Federasyonu (TWF) Başkanvekili Abdurrahman Akyüz ve kızı Elif Akyüz’ün şikayetinin ardından BirGün’ün spor editörü Eren Tutel’e dava açıldı.

Fotoğraf: birgun.net

BirGün’deki habere göre İstanbul 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın ilk duruşması 30 Eylül’de yapılacak.

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Gazeteci Tutel’e ‘kamu görevlisine hakaret’ iddiasıyla üç aydan iki yıla kadar hapsi talep ediliyor.

Tutel, haberlerinde Akyüz ailesinin federasyonda usulsüzlükler yaptığı iddiasını gündeme getirmişti. Basın İlan Kurumu (BİK), haberler nedeniyle gazeteye ilan kesme cezası uygulamıştı.