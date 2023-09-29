Bir zamanlar ‘karalama’larından dolayı azar yiyordu, şimdi Nike’la çalışıyor

‘Doodle Boy’ (Karalama Çocuk) olarak bilinen 13 yaşındaki Britanyalı Joe Whale, bir zamanlar sınıfta karalama yaptığı için başı belaya giriyordu fakat şimdi Nike’la çalışıyor.

Fotoğraf: Instagram

Karalama şikayetlerinden sonra Whale’ın yeteneğini keşfeden ailesi onu resim kursuna gönderdi.

Bugün Joe’nun yeteneği ona Nike anlaşmaları, çocuk kitaplarını resimleme fırsatları ve hatta Prens William ile Kate’le çalışma imkanları sağladı.

Resmi internet sitesinde Joe, şunları söylüyor: “Üç yaşımdan beri çiziyor ve boyuyorum ve sanat hayatımın büyük bir parçası oldu. Her fırsatta çizer, boyar ve el işleri yapardm ve bu bugüne kadar değişmedi.”

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Joe’ya göre, söz konusu karalamaları olduğunda sıkı sıkıya uyduğu tek bir kural var:

“Sanatta doğru ya da yanlış yoktur, sadece yorumlama vardır. Bu da yaratırken kendimi ifade etmekte tamamen özgür olduğum anlamına geliyor.”