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Bir yolcu maske takmayı reddetti, uçak kalktığı havalimanına döndü

ABD’li havayolu şirketi American Airlines’ın bir uçağı bir yolcunun maske takmayı reddetmesi nedeniyle kalktığı havalimanına döndü.

Fotoğraf: Reuters

Çarşamba günü, ABD’nin Miami kentinden 129 yolcuyla Britanya’nın başkenti Londra’ya gitmek üzere havalanan uçaktaki 40’lı yaşlarda olduğu belirtilen, adı açıklanmayan kadın yolcu uyarılara rağmen maske takmayı kabul etmedi.


Bunun üzerine kalktıktan bir saat sonra Miami’ye dönen uçağı havalimanında polis ekibi bekliyordu. Maske takmayan yolcuyu ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.

Havayolu şirketi, yolcunun adının ‘yasaklılar listesine’ alındığını ve konuyla ilgili kendilerinin de bir kurum içi inceleme yapacağını duyurdu.

Açıklamada, “American Airlines’ın 38 sefer sayılı uçuşu, federal yönetim tarafından alınan karar doğrultusunda zorunlu olmasına rağmen maske takmamak suretiyle sorun çıkaran bir yolcu nedeniyle Miami’ye dönmüştür” ifadeleri kullanıldı.

Yolcuların bir gün sonra Londra’ya uçtuğu belirtildi.

TV kanallarına konuşan bir yolcu, “Herkes şoktaydı, biri maske takmak istemiyor diye o kadar insan geri döndü” derken bir diğeri hayal kırıklığı yaşadığını, yolculuk sırasında yaşananlar hakkında ayrıntılı bilgilendirmediklerini, böyle bir şeyin yaşandığına inanamadığını anlattı.

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