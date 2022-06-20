Bir yanı kara kış, bir yanı bahar bahçe: Süphan’dan haziran manzaraları

Ağrı’daki Süphan dağının zirvesinde kara kış eteklerinde bahar var.

Fotoğraflar: AA

Türkiye’nin en yüksek üçüncü dağı Süphan’ın eteklerine yaz geldi ama zirvede hala kar yağıyor. Doğa yürüyüşü yapanlar yüksek kesimlerde karlar üzerinde ilerlerken, dağın eteklerinde onları bahar karşılıyor.

Eteklerde yeşile oturup keyif yapanlar sadece insanlar değil, baharı seven hayvanlar da Süphan’daki serin bahar havasının tadını çıkarıyor.

Zirvede kara kış var Eteklerde bahar Hayvanlar da doğanın tadını çıkarıyor

Türkiye’nin en yüksek üçüncü dağı olan Süphan; eteklerinde yazı, yükseklerinde ise kışı aratmayan havasıyla doğa ve dağcılık tutkunlarını ağırlamayı sürdürüyor.