Bir uyanış hikayesi: Balinanın Bilgisi

Kadın ve doğanın aynı öze sahip olduğu fikrinden yola çıkan ‘Balinanın Bilgisi’ filmi, Muğla’nın dağ köyünde yaşayan hamile bir kadının hikayesinden ilham alıyor.

Önder Şengül’ün senaryosunu yazıp yönetmenliğini yaptığı Balinanın Bilgisi filminin ön hazırlıkları başladı.

Kadının doğadan beslenen gücüne vurgu yapan film, Birleşik Krallık Kadın Platformu’ndan fon desteği aldı. Çekimlerin Fongogo’dan açılan kitle fonlama kampanyasıyla tamamlanması planlanıyor.

Balinanın Bilgisi, Muğla’nın dağ köyünde yaşayan 35 yaşındaki Yörük kızı Gülsüm ile köyün muhtarı Adem ve ailesi arasındaki gerilimi işliyor. Bu gerginlik psikolojik bir savaşa dönüşüyor ve Gülsüm tam yenilgiyi kabul edecekken öz benliği ona kendisini, doğayı ve toprağın tüm gücünü hatırlatıyor.

Doğa da kadın da eril baskı altında

Ödüllü filmlerde görüntü yönetmenliği yapan senarist ve yönetmen Önder Şengül, ‘Doğa ve kadının aynı eril baskı altında olduğunu‘ söylerken, “Hayalini kurduğumuz gelecek için hem kadının hem de erkeğin içindeki dişil enerjiyi çoğaltması gerekiyor ve bunu başarmak için doğadan başka hiçbir şeye ihtiyacımız yok” diyor.