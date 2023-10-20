Bir şirketten halka arz başvurusu

Mobilya, dekorasyon ve inşaat endüstrisine faaliyet gösteren Arkopa Ahşap Panel Sanayi AŞ, halka arz edilmek için Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvurdu.
Bir şirketin halka arz edilebilmesi için SPK’ya başvurması gerekiyor. SPK başvuruyu onaylayınca şirketin halka arz süreci başlıyor.
halkaarz.net’in aktardığına göre Arkopa, halka arz edilmek için SPK’ya başvurdu.
Şirketin yayımladığı izahname bilgilerine göre 37.000.000 TL nominal değerli payların tamamını ‘eşit dağıtım yöntemiyle’ dağıtılması planlanıyor. Halka arzının konsorsiyum liderliğini Alnus Yatırım Menkul Değerler AŞ yürütecek.