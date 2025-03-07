Bir sigara grubuna daha zam

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, BAT sigara grubuna zam geldiğini duyurdu.
Dündar‘ın paylaşımına göre grubun zamlı yeni fiyatları şöyle:
Yaramazlara biraz batar!
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, BAT sigara grubuna zam geldiğini duyurdu.
Dündar‘ın paylaşımına göre grubun zamlı yeni fiyatları şöyle:
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