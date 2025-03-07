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Yaramazlara biraz batar!

Bir sigara grubuna daha zam

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, BAT sigara grubuna zam geldiğini duyurdu.

Fotoğraf: AA

Dündar‘ın paylaşımına göre grubun zamlı yeni fiyatları şöyle:


Görsel: @DundarErol_ / X
Bir sigara grubuna zam

Bir ithal içki grubuna daha zam

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