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Yaramazlara biraz batar!

Bir sigara grubuna zam

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, JTİ sigara grubuna sekiz lira zam geldiğini duyurdu.

Fotoğraf: AA

Dündar‘ın paylaşımına göre grubun zamlı yeni fiyatları şöyle:


Görsel: @DundarErol_ / X

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