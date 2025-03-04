Bir sigara grubuna zam

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, JTİ sigara grubuna sekiz lira zam geldiğini duyurdu.
Dündar‘ın paylaşımına göre grubun zamlı yeni fiyatları şöyle:
Yaramazlara biraz batar!
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, JTİ sigara grubuna sekiz lira zam geldiğini duyurdu.
Dündar‘ın paylaşımına göre grubun zamlı yeni fiyatları şöyle:
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in hayatını kaybetmesinden sonra “Aklımın ve kalbimin yarısını kaybettim” dedi.
Hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in kızı Nehir Zeyrek “Babamın kanını yerde bırakmayın” dedi.
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 6 Haziran gece saatlerinde evinde elektrik akımına kapılan Zeyrek’in tedavisi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’nde yapılıyordu. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu sosyal medya hesabından Zeyrek’in hayatını kaybettiğini duyurdu: “Yaşadığı kaza sonucu kaldırıldığı hastanede bir süredir tedavi gören Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, yapılan tüm […]
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç “Fenerbahçe dünyanın en büyük spor kulübüdür. Köklerini ülkemizin bağımsızlığını kazanırken sergilediği mücadele gücünden alan bir geleneğe sahiptir. Fenerbahçe her zaman bağımsızdır” dedi.
Dışişleri Bakanlığı Gazze’ye insani yardım götüren Madleen gemisinin akşam karaya ulaşmasının beklendiğini duyurdu. Açıklamada “Vatandaşlarımızın serbest bırakılmalarını sağlamak için gerekli girişimler yapılmıştır” denildi.