Bir profesyonel gibi makyaj nasıl temizlenir diye merak ediyor musunuz?

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Geçen yıl güzellik endüstrisinde çift etkili temizleyiciler yükselişe geçti ve bu ivme 2024’te de hız kazanıyor. İkisi bir arada minimalist temizlik rutininin cazibesi inkar edilemezse de bu çığır açan ürünleri cilt bakımı rutininize dahil etmenin doğru yolu da var yanlış yolu da. Peki bu ürünlerden en iyi nasıl yararlanabilirsiniz?

İşte bazı tavsiyeler.

Çift etkili temizleyiciler nasıl doğru kullanılır?

Cildinizi makyajdan ve kalıcı güneş kreminden düzgün biçimde arındırmak için muhtemelen önce yağ bazlı kiri çözmek amacıyla bir çeşit makyaj temizleyici kullanmanız gerekir; ardından yüzünüzü gerçekten yıkamak için su bazlı bir temizleyici kullanabilirsiniz. Ancak günümüzde makyaj temizleyici ve su bazlı temizleyici işlevi gören pek çok ikisi bir arada temizleyiciyi tek şişede bulabilirsiniz.

Bunlar belirgin bir fayda sağlar: Fondöten, maskara, ruj ve güneş kremi gibi inatçı makyaj unsurlarını tek bir ürünle çıkarma yeteneği. Temel olarak bu, misel suyu, yağ veya makyaj mendili gibi ayrı bir makyaj temizleyicisine ihtiyacı ortadan kaldırır.

Ancak işin püf noktası şu: Bu çift fazlı temizleyicilerin çoğu, makyajı ve SPF’yi çıkarmak için önce ‘kuru cilde‘ uygulanmalı, ardından ikinci temizliğin başlamasına izin vermek için su eklemelisiniz. Başlangıçta ıslak bir yüzle başlarsanız ikisi bir arada ürününüzden en iyi biçimde yararlanamazsınız.

Ne yapmamalı?

Şimdi, bu tek kullanımlık temizleyicilerin popülaritesi hızla artarken şunu hatırlamak gerekiyor: Her temizleyici böyle kullanılamaz. İkisi bir arada temizleyici kullandığınızda, ürünü hem cildinize hem de göz çevrenize masaj yaparak sürersiniz; bu da bazı formüllerde tahriş edici olabilir.

Genel olarak peeling etkisi yaratan veya cildi arındırmak için tasarlanan herhangi bir şeyin, makyaj çıkarıldıktan sonra kullanılması en doğrusu.

İkisi bir arada temizleyiciler işe yarıyor mu?

İkisi bir arada temizleyiciler, sadece makyajı ve SPF’yi eritmekle kalmıyor, aynı zamanda cildin beslenmiş hissini de koruyor, bu da onları çifte temizlikten sonra kuru hisseden kişiler için güzel bir seçenek haline getiriyor. Yani evet, bu ürünlerin çoğu söylediklerini yapıyor ve bunun kanıtı da temizliğin ardından ciltte kalıntı olmaması. Yine de bu, geleneksel çift temizleme yöntemine yer olmadığı anlamına gelmiyor. Sonuçta her temizleyicinin ikisi bir arada özelliğe sahip olması gerekmiyor.