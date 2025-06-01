Bir 'müjde' de Türksat'tan: Yeni evlenenlere üç ay ücretsiz internet

Türksat ‘Aile Yılı’ nedeniyle yeni evlenenlere 50 Mbps sınırsız internet hizmetini ilk üç ay ücretsiz verecek.

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Kampanya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından desteklenen ‘Aile Yılı’ kapsamında ulaşımda da pek çok ‘müjde’ açıklanmıştı. Tren, uçak ve otobüs yolculuklarında ‘çocuğu olan’ ailelere indirim fırsatları bulunuyor.

Türksat da kampanyaya katkı sağlamak ve evlenenlerin dijital ihtiyaçları için yeni bir ‘müjde’ duyurdu.

Bu kapsamda yeni evlenenlere kurumun Kablonet markası üzerinden 50 Mbps sınırsız internet hizmeti, ilk ücretsiz. Ardından bir yıl boyunca aylık 439 lira.

Kampanya, yıl sonuna kadar altyapısı uygun olan tüm bölgelerde geçerli.

Diğer hızlarda da ilk üç ayın ücretsiz olacağı vurgulanan kampanyada sonraki 12 aydaki ücretler şöyle:

100 Mbps: Aylık 589 lira

200 Mbps: Aylık 639 lira

500 Mbps: Aylık 739 lira

1000 Mbps: Aylık 839 lira

Sadece evliliğin ilk yılında başvuran çiftleri kapsayan bu fırsat AA’nın aktardığına göre ekonomik destek sunmasının yanında, genç ailelerin dijital dünyaya güçlü bir başlangıç yapmasına olanak tanıyor.

Kampanyadan faydalanmak isteyenler evlilik cüzdanlarıyla birlikte Türksat il müdürlükleri veya Kablonet satış noktalarına başvurarak tarifeye geçebilir. ​​​​​​​