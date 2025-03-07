Tren biletlerine 'aile yılı' indirimi

Tren seyahatlerinde bugünden yıl sonuna kadar aileler ve yeni evlilere ‘özel indirimler’ sunulacak.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun açıklamasına göre indirimler en az üç, en fazla 11 bilet alınması koşuluyla geçerli olacak. İndirim oranı yüzde 15.
2025’te evlenenler çiftlerse ‘yeni evli tarifesi’yle yüzde 50 indirimden faydalanabilecek.
Mevcut indirimlerse sürecek:
- 0-6 yaş arası çocuklar ücretsiz
- 7-12 yaş arası çocuklar yüzde 50 indirim
- 13-26 yaş arası gençler yüzde 15 indirim
- 60-64 yaş arası yolcular yüzde 15
- 65 yaş ve üzeri yolcular yüzde 50 indirim
- Öğretmen, askeri personel ve yerli-yabancı basın kartı sahibi gazeteciler yüzde 15 indirim