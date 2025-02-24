Aile bakanından 'müjde': THY biletleri ailelere yüzde 15 indirimli

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ‘Aile Yılı’ nedeniyle Türk Hava Yolları’nın (THY) yıl sonuna kadar ailelere yüzde 15 indirimli bilet vereceğini duyurdu.

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AA’nın aktardığına göre Göktaş şöyle konuştu:

“2025 Aile Yılı hedeflerimiz kapsamında ailelerimize ekonomik fayda sağlayacak indirim uygulamalarını hayata geçiriyoruz.

Bu kapsamda THY’yle yaptığımız görüşmeler sonucu 2025 Aile Yılı boyunca ailelerimize yüzde 15 indirim sağlanacak.”

THY’nin internet sitesinde internet sitesinde ‘Aile İndirimi’ olarak duyurulan kampanyada aynı rezervasyon kaydında bulunan aynı soyada sahip en az üç, en fazla dokuz yolcuya yüzde 15 indirim uygulanacak.

Kampanya yurt içi uçuşlarda geçerli. Ayrıntılı bilgiye şu linkten ulaşabilirsiniz.