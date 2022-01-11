Bir mahallenin ortak kararı: Kahvehaneler beş gün kapanıyor

Eskişehir’in Sivrihisar ilçesine bağlı Kaymaz Mahallesi’ndeki kahvehaneler, artan Covid-19 vaka sayıları nedeniyle 17 Ocak Pazartesi gününe kadar kapatılacak.

Fotoğraflar: AA

AA’nın haberine göre ilçeye bağlı 1078 nüfuslu Kaymaz Mahallesi’nin muhtarı Bayram Canıgür, esnaf ve mahalle sakinlerinin ortak kararıyla kahvehanelerin yarından itibaren beş gün süreyle kapalı kalacağını açıkladı.

Mahalledeki Covid-19 vakalarının arttığını ifade eden Canıgür şöyle konuştu: “Mahallemiz ufak. Bütün bulaşlar insanların bir araya geldiği kahvehanelerde oluyor. Kış günü herkes kahvehanelerde oturuyor. Mahalle halkımızı korumak amacıyla bu kararı aldık. Sivrihisar’daki resmi kurumlara bu kararı alacağımızı bildirdik. Onların da bilgisi var. Bulaşıcılığı biraz azaltabilir miyiz çabası içindeyiz. Halkımız da tedirgin oluyordu.”

Kahvehane işleten Cafer Ercan işyerlerini kendi istekleriyle kapatacaklarını belirterek, aldıkları kararla toplum içinde hastalığın yayılmasının önüne geçmek istediklerini söylerken esnaf Beytullah Uyar da artan vakalar nedeniyle beş günlük kapanma süresini uzatabileceklerini dile getirdi.

Canıgür, kararı anons sistemi aracılığıyla mahalle sakinlerine duyurdu.