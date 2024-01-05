Bir ‘kara para aklama’ hikayesi: Kakasında dolar aradılar

ABD’nin Pensilvanya eyaletinde Cecil adında bir köpek 4 bin dolar (119 bin 40 lira) parayı yedi. Köpeğin sahibi çift, paranın büyük bir kısmını Cecil’in kakasından ayıklayarak kurtarmayı başardı.

O anları anbean kaydeden çiftlerden biri başına gelen olayı ‘kara para aklama’ benzetmesiyle tiye aldı.

Cecil. Fotoğraf: Instagram/Carrie Law

Pensilvanya’da bir çift, köpekleri Cecil’in 4 bin dolar nakit parayı yemesi meşhur “Köpeğim ödevimi yedi” deyimine yeni bir anlam kazandırdı.

Clayton ve Carrie Law çifti, bahçıvana ödeme yapmak için nakit para çekti ve mutfak tezgahının üstüne koydu. Yedi yaşındaki Cecil, buradaki 100 ve 50 dolarlık banknot yığınını yedi.

Sky News‘in aktardığına göre mutfağa geldiğinde manzarayla karşılan Clayton eşine “Cecil 4 bin doları yedi” diye bağırdı.

Carrie “Onu yanlış duymuş olabileceğimi düşünerek içeri koştum ama ortalığı görünce hiç şüphem kalmadı” dedi ve ekledi: “Kalp krizi geçireceğimi sandım. Cecil gerçekten yapmıştı.”

Çift parayı kurtarmak için Cecil’in kaka yapmasını bekledi. Her kakasını yaptığında da içindeki paraları ayıklamaya başladılar. Ve böyle böyle 3 bin 550 doları (105 bin 648 lira) bir araya getirmeyi başardılar.

Carrie: “İşte bu s*çtığı parayı yıkamak için lavabonun başındayız. Yaşasın! Evet! Bir tane bulduk! Çok kötü kokuyordu.”

Banka çifte, banknotların üzerindeki seri numarası görünür olduğu sürece paraları geri alacağını söyledi.

Carrie Washington Post’a verdiği demeçte “Kara para akladığımı söyleyebileceğimi hiç düşünmezdim, ama görünüşe göre her şeyin bir ilki var” dedi.