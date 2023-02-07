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Yaramazlara biraz batar!

Bir iyi haber de Kahramanmaraş’tan: 27 saat sonra hayata döndürüldü

Kahramanmaraş’ta 24 yaşındaki Rümeysa Yalçınkaya, yedi katlı Anadolu Apartmanı’nın enkazından depremden 27 saat sonra sağ çıkarıldı.

Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan olarak kaydedilen depremlerin ardından Kahramanmaraş’ta arama kurtarma çalışmaları zorlu hava koşullarına rağmen aralıksız sürüyor.


Çok sayıda binanın yıkıldığı Trabzon Caddesi’ndeki yedi katlı Anadolu Apartmanı’ndan seslerin gelmesi üzerine dün akşam saatlerinde arama kurtarma çalışması başlatılmıştı.

Yaklaşık 11 saatlik çalışma sonrası Rümeysa Yalçınkaya, depremden 27 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı. Sağlık durumu iyi görünen Yalçınkaya, kontrol amacıyla hastaneye sevk edildi.

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Osmaniye’de 26 saat sonra hayata dönüş

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