İskenderun’da enkazdan biri çocuk dört kişi kurtarıldı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan üç binanın enkazından biri çocuk dört kişi yaralı olarak çıkarıldı.

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Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olarak kaydedilen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde İskenderun’un İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi’ndeki binalar da çöktü.

Sahil Güvenlik ve AFAD koordinasyonundaki GEA İnsani Yardım Arama Kurtarma Derneği ekipleri, Reşit Apartmanı’nın enkazından 23 yaşındaki Mehmet (23) ve 10 yaşındaki kardeşi Hakan Yılmaz Çağan’a saat 03:35 sularında ulaştı.

Ekipler aynı dakikalarda Yalım Apartmanı’nın enkazında 26 yaşındaki Kubilay Özer’e, Akgül Apartmanı’nın enkazında da da Nejla Baygül’e ulaştı.

Vatandaşların da desteğiyle ambulanslara taşınan depremzedeler, çevredeki hastanelere kaldırıldı.