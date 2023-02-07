Osmaniye’de 26 saat sonra hayata dönüş

Kahramanmaraş merkezli depremler sonucunda Osmaniye’de yıkılan bir binanın enkazından yaklaşık 26 saat sonra bir kişi yaralı olarak çıkarıldı.

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olarak kaydedilen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler, Osmaniye’de de yıkıma yol açtı.

Ekipler, Esenevler Mahallesi İstasyon Caddesi’nde yıkılan 40 dairenin bulunduğu 10 katlı Bilge Sitesi enkazında 30 yaşındaki Kubilay isimli yurttaşa yaklaşık 26 saat sonra ulaştı.

Enkazdan çıkarılan yaralı, hastaneye kaldırıldı.