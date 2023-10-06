Bir hafta önce halka arz olan şirkete tedbir

Bir hafta önce halka arz edilen Simit Sarayı’nın üretici şirketi DMR Unlu Mamüller (DMRGD) dahil yedi hisse bugün güne tedbirle başladı.

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Sermaye Piyasası Kurulu, 14 Eylül tarihli bülteninde DMR Unlu Mamülleri’nin halka arzını onaylamıştı. Şirket, 29 Eylül’de de halka arz edilmişti.

Investing’in aktardığına göre şirketin hisseleri 3 Kasım’a kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilmeyecek. Aynı tedbir, aynı dönemde BSOKE hisselerine de uygulanacak.

Bunun haricinde ADEL, ALCAR, ATATP ve EDATA paylarına aynı dönemde brüt takas uygulanacak. Bu paylarda halihazırda uygulanmakta olan açığa satış ve kredili işlem yasağı tedbiri de devam edecek.

AZTEK hisseleri de aynı dönemde emir paketi tedbiriyle işlem görecek.

Emir paketi tedbiri, ‘piyasa emri ve piyasadan limite emir girişinin kısıtlanması’, ’emir iptalinin, emir miktar azaltımı ile emir fiyat kötüleştirmesinin yasaklanması’ ve ’emir toplama bilgi yayınının kısıtlanması’ uygulamalarını kapsamakta.