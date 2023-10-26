Bir hafta önce halka arz edilen şirkete tedbir

Bir hafta önce borsada işlem görmeye başlayan Borlease Otomotiv (BORLS) dahil beş hisseye tedbir getirildi.

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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 5 Ekim tarihli kararıyla Borlease Otomotiv’in halka arzını onaylamıştı. BORLS 11-12-13 Ekim tarihlerinde halka arz edilerek talep toplanmış ve şirket, 19 Ekim’de borsada işlem görmeye başlamıştı.

Investing’in aktardığına göre BORLS dahil beş hisseye tedbir geldi.

Habere göre BORLS, DYOBY, INGRM ve KGYO hisseleri 24 Kasım’a kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilmeyecek.

Ayrıca, MRSHL hisseleri de aynı dönemde emir paketiyle işlem görecek.