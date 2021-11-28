Bir günde iki polis intihar etti

Türkiye’nin iki farklı şehrinden 24 saatte iki polis memurunun intihar haberi geldi. Bir polis memuru hayatını kaybederken diğerinin yaşam mücadelesi devam ediyor.
Kocaeli Darıca İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Emrah Ergül, boşanma aşamasındaki eşiyle İstanbul’da tartıştı.
Ergül daha sonra eşinin gözleri önünde silahıyla başına tek el ateş etti.
Hastaneye kaldırılan Ergül tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Öte yandan İstanbul Bayrampaşa Çevik Kuvvet Müdürlüğü’nde görevli A.E. bugün akşam saatlerinde kendi silahıyla başına ateş etti.
Hastaneye kaldırılan polis memurunun durumunun ağır olduğu ve ameliyata alındığı öğrenildi.
Polis her iki olaya ilişkin soruşturma başlattı.