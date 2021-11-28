Diken

Yaramazlara biraz batar!

Bir günde iki polis intihar etti

Türkiye’nin iki farklı şehrinden 24 saatte iki polis memurunun intihar haberi geldi. Bir polis memuru hayatını kaybederken diğerinin yaşam mücadelesi devam ediyor.

Fotoğraf: AA

Kocaeli Darıca İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Emrah Ergül, boşanma aşamasındaki eşiyle İstanbul’da tartıştı.


Ergül daha sonra eşinin gözleri önünde silahıyla başına tek el ateş etti.

Hastaneye kaldırılan Ergül tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan İstanbul Bayrampaşa Çevik Kuvvet Müdürlüğü’nde görevli A.E. bugün akşam saatlerinde kendi silahıyla başına ateş etti.

Hastaneye kaldırılan polis memurunun durumunun ağır olduğu ve ameliyata alındığı öğrenildi.

Polis her iki olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Emniyet-Sen: Polis intiharları mobbing ve ağır çalışma şartları yüzünden yüksek

SON HABERLER

Güney Afrika’dan tahliye uçuşu: Gelenler karantinaya alındı

Türk Hava Yolları (THY), Covid-19’un Omicron varyantı nedeniyle seyahat kısıtlaması uygulanan Güney Afrika Cumhuriyeti’ndeki Türk vatandaşları için Cape Town ve Johannesburg kentlerinden tahliye uçuşu yaptı. AA’nın haberine göre Güney Afrika’dan Türkiye’ye dönmek isteyen 41 kişi dün akşam TSİ 20:30’da Johannesburg O.R. Tambo Uluslararası Havalimanı’ndan İstanbul’a hareket etti. Bu kişiler, aşılı olma ya da son 180 […]

Prof. Kurugöl: Aralık-ocakta vakalarda çok büyük artış olabilir

Prof. Dr. Zafer Kurugöl, Dünya Sağlık Örgütü’nün Omicron adını verdiği corona virüsü varyantının daha bulaşıcı olduğuna dikkat çekip, “Salgın sürüyor, yeni bir dalganın ülkemize gelme olasılığı çok yüksek. Aralık ve ocak aylarında çok büyük artış olabilir” dedi.