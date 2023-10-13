Bir festival yasağı daha

Eskişehir’de bu hafta sonu düzenlenecek Octoberfest yasaklandı.
Valiliği, Botanik Park’ta 14-15 Ekim tarihlerinde düzenlenecek Octoberfest’i ‘kamu düzeni ve güvenliği’ gerekçesiyle yasakladığını duyurdu.
Festival yönetiminden yapılan açıklamada da organizasyonun yasal zemine oturmaması nedeniyle ertelendiği belirtildi.
Çukurova Rock Festivali de dün başlamasına sayılı saatler kala valilikçe ‘alkole dayalı olarak asayiş olaylarının yaşanabileceği’ gerekçesiyle yasaklanmıştı. Organizasyon firmasının itirazı üzerine Adana İdare Mahkemesi’nin kararıyla yasak kararı iptal edilmişti.