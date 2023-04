‘Bir bilen’ anlatıyor: Yeni başlayanlar için ‘öpüşme’

Somatik seksolog Stella Anna Sonnenbaum öpüşürken yapılması ve yapılmaması gerekenleri anlattı.

‘Öpüşme koçu’ olur mu? Neden olmasın, hatta var bile. Her konuda akıl veren olur ama öpüşme konusunda yol gösteren kolay bulunmaz. Bulmuşken, konunun uzmanı Somatik seksolog ve öpüşme koçu Stella Anna Sonnenbaum’la konuşan The Guardian’dan aktarıyoruz.

İster çaylak olun ister tecrübeli, öpüşme konusunda öğreneceğiniz yeni şeyler olabilir.

Bunları yapmayın

İlk temasta dilinizi kullanmayın: Birini ilk kez öpüyorsanız durumu ‘tartabilmek’ adına ‘karşınızdakinin öpüşmeye açık olup olmadığına bakın’. Bunu açıkça sormak da mümkün ama çoğunlukla belli belirsiz bir girişimde bulunarak diğer kişiden gelecek sinyaller beklenir. O sinyallere göre devam edilir (ya da edilmez).

‘Dil ayarı’na kafayı fazla takmayın: Sonuçta ‘öpüşmek’ten çok söz ediyoruz; işler çoğunlukla sezgilerle gelişir ve devam eder. Evet, ‘dili hızlı ve direkt olarak karşınızdakinin ağzına sokmak’ pek iyi bir fikir olmayabilir. Yine de herkesin bir stili var, son kararı yine de (karşıdan gelen sinyalleri de dikkate akarak) siz belirleyin.

Hemen öpüşmeye başlamayın: Öpüşeceğinizi anladığınız an ile öpüşme arasında ‘çok erotik ve heyecanlı’ bir an vardır. Bu ‘an‘ genellikle ihmal edilir, etmeyin.

Hemen öpüşmeye başlamak yerine birbirinize uzanırken bir an durun, hatta belki geri çekilin. Gözlerine, dudaklarına, yüzüne bakın. Dudaklarınızla dudağına dokunup durun… Tabii bunu karşınızdakiyle ‘dalga geçer gibi’ değil, onu ‘iki kişilik bir oyuna davet eder gibi’ yapın.

Bedeninizin geri kalanını unutmayın: Dil, dudak, göz derken bedeninizin geri kalanını unutmayın. Ensesine dokunarak, parmaklarınızı saçlarının arasından geçirerek duyusal keşifler yapmayı ihmal etmeyin.

Çok ‘ıslak’ öpmeyin: Tükürük bezlerinin ipleri sizin elinizde olmayabilir ama en azından hakim olabildiğiniz kadar olun.

Bunları yapın

Yan yana oturun: Karşılıklı ayakta dururken öpüşmek çok iyi bir fikir olmayabilir çünkü birinin diğerinin üstüne gelmesini gerektirir. Halbuki yan yana oturuyorsanız zaten belli bir yakınlık kurulmuş demektir.

Orta yolu bulun: Öpüşürken, ‘ağzınızla partnerinizin ağzını yutmamaya’ çalışın. Dudakların kendilerinin öpüşebileceği bir yol bulun.

Kendinizi keşfedin: Öpüşürken yalnızca karşınızdakini değil kendinizi de (yeniden) tanırsınız. Bu fırsatı değerlendirin. Ne kadar ‘şiddet/şefkat’ istediğinizi tartın.

Yaratıcı olun: Özellikle de dilinizi kullanma konusunda. Dilinizi sert bir şekilde partnerinizin ağzına sokmak yerine bir keşif için kullanın.

Tek başınıza deneyin:

Dilinizle kendi ağzınızı ve dudaklarınızı da keşfedebilirsiniz. Dilinizi dişlerinizin üzerinde ve damağınızda gezdirin, dudaklarınıza bastırın. Nasıl hissettiğinize bakın.