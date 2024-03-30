Binlerce İsrailli Tel Aviv'de haykırdı: Netanyahu istifa

Tel Aviv’de toplanan binlerce İsrailli, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun istifasını ve Gazze’deki rehinelerin geri getirilmesini istedi.

Fotoğraf: AA

İsrail’de Netanyahu hükümetine karşı her hafta cumartesi düzenlenen protesto gösterileri kalabalıklaşarak devam ediyor.

Protestocular, Gazze’deki saldırıların derinleşmesi ve rehinelerin hala getirilmemesi nedeniyle Netanyahu’ya tepkili.

AA’nın haberine göre Tel Aviv ve Hayfa’nın yanı sıra Netanyahu’nun konutunun bulunduğu kuzeydeki Kayserya’da hükümet karşıtı ve rehinlerin getirilmesi talebinde bulunulan protestolar düzenlendi.

İsrail bayrakları taşıyan binlerce protestocu Netanyahu ve hükümetindeki siyasetçiler aleyhinde pankart, afiş ve dövizler taşıdı.

Caddede kurulan platformda aktivistler hükümeti eleştirdi.

Hükümetin istifası ve erken seçim için sloganları atan binlerce kişi kortej halinde, düdükler ve ıslıklar çalarak yürüdü.

Protestocular “Netanyahu istifa” diye haykırdı. Gösteride konuşan eski İsrail Askeri İstihbaratı direktörü Amos Malka, Netanyahu’yu Gazze’deki rehineleri terk etmekle suçladı.

ABD istihbaratı, bu tür protestoların artacağına ve Netanyahu hükümetinin bu nedenle gidici olduğuna dikkat çekmişti.