Bill Gates’in NFT yorumu: Kendinizden daha aptal birini bulursanız her şeyden para kazanabilirsiniz

Teknoloji milyarderi Bill Gates, NFT veya kripto para birimlerine yatırım yapmadığını söyledi, yapanlarla dalga geçti.

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TechCrunch’ın ev sahipliği yaptığı iklim değişikliği konulu bir etkinlikte konuşan Gates, aşırı fiyatlandırılmış varlıkların bile, onları satacak daha aptal biri olduğu sürece para kazandırabileceğini söyledi.

Gates, çiftlik veya fabrika gibi somut çıktıları olan varlıklara veya ürün üreten şirketlere yatırım yapmayı tercih ettiğini söyledi. Vergilendirmeden veya herhangi bir hükümet kuralından kaçınmak için tasarlanmış varlıklardan da şüphelendiğini öne sürdü.

Bill Gates tells us what he really thinks of Bored Apes at #TCClimate: pic.twitter.com/vBc8BaaTup — TechCrunch (@TechCrunch) June 14, 2022

Bill Gates, NFT projelerinin en bilinenlerinden Bored Ape Yacht Club‘la ilgili de, “Pahalı dijital maymun görselleri dünyayı daha iyi bir yer haline getirecek” diyerek dalga geçti.