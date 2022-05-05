Bill Gates isyan etti: İnsanlar sokakta ‘Beni takip ediyorsun’ diye bağırıyor

Microsoft’un kurucusu Bill Gates hakkındaki komplo teorilerini ‘çılgınlık’ olarak tanımlayarak isyan etti: Sokakta bazı insanlar ‘Beni takip ediyorsun‘ diye bağırıyor.

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Gates hakkında özellikle pandemiyle birlikte ‘kitlesel aşılarla insanlara mikroçipler yerleştirerek takip ettiği’ komplo teorisi ivme kazandı.

BBC’ye verdiği röportajda hakkında dolaşan komplo teorilerine değinen Gates “Gerçekten insanları takip etmeyi niye isteyeyim? Aşılar için milyarlar harcadım. Aşılardan para kazanmıyorum. Aşılar hayat kurtarıyor” dedi.

Gates “Son zamanlarda sokağa çıktığımda bazı insanlar bana bağırıyor. Onları takip ettiğimi söylüyor. Bu korkunç bir şey” sözleriyle rahatsızlığını dile getirdi.

İşin komik tarafını da gördüğünü ve bazen gülüp geçtiğini söyleyen Gates sözlerini şöyle sürdürdü: “Ancak bu saçma teoriler yüzünden insanlar aşı olmak ya da maske takmak istemiyor. Bu da pandeminin bedelini daha da ağırlaştırıyor.”